Президент Южной Кореи и Трамп обсудили угрозы от КНДР в войне против Украины

Президент Южной Кореи провел телефонный разговор с Трампом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В четверг президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы лидеры двух стран обсудили важность продолжения тесных связей в сферах безопасности и экономики, сообщил высокопоставленный южнокорейский чиновник.

В частности, президенты сошлись во мнении относительно серьезных угроз, которые возникают в результате развертывания Северной Кореей войск, которые поддерживают террористическую страну в войне против Украины. Кроме того, Юн и Трамп выразили обеспокоенность из-за растущих военных провокаций со стороны Пхеньяна, включая недавние запуски баллистических ракет.

Трамп заявил, что собирается "остановить войны"