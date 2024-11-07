Президент Южной Кореи и Трамп обсудили угрозы от КНДР в войне против Украины
Киев • УНН
Юн Сук Йоль провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по безопасности и экономическому сотрудничеству. Лидеры обсудили угрозы от военных действий КНДР и ее поддержки в войне против Украины.
Президент Южной Кореи провел телефонный разговор с Трампом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В четверг президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы лидеры двух стран обсудили важность продолжения тесных связей в сферах безопасности и экономики, сообщил высокопоставленный южнокорейский чиновник.
В частности, президенты сошлись во мнении относительно серьезных угроз, которые возникают в результате развертывания Северной Кореей войск, которые поддерживают террористическую страну в войне против Украины. Кроме того, Юн и Трамп выразили обеспокоенность из-за растущих военных провокаций со стороны Пхеньяна, включая недавние запуски баллистических ракет.
Трамп заявил, что собирается "остановить войны"6 ноября 2024, 08:11 • 55547 просмотров