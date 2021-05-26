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Президент Европейского Совета позвонил отцу задержанного Романа Протасевича

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Европейского Совета Шарль Мишель в среду созвонился с отцом задержаного в Минске журналиста Романа Протасевича. Об этом Мишель сообщил у себя в Twitter, передает УНН.

Президент Европейского Совета позвонил отцу задержанного Романа Протасевича

Цитата

“Я только что позвонил Дмитрию Протасевичу, чтобы выразить полную солидарность ЕС с семьей Протасевичей и мое глубокое сочувствие как отцу”, — написал президент Евросовета.

Детали

Мишель также повторил призыв ЕС к властям Беларуси немедленно освободить Романа, его девушку Софию Сапегу, а также всех политических заключенных.

Контекст
Около 15 часов дня 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил:” Меня здесь ждет смертная казнь “. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.
Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь идет о Софии Сапеге, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.

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