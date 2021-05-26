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The Guardian

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Президент Європейської Ради зателефонував батькові затриманого Романа Протасевича

Київ • УНН

 • 14154 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент Європейської Ради Шарль Мішель в середу зідзвонився з батьком затриманого в Мінську журналіста Романа Протасевича. Про це Мішель повідомив у себе в Twitter, передає УНН.

Президент Європейської Ради зателефонував батькові затриманого Романа Протасевича

Цитата

"Я тільки що подзвонив Дмитру Протасевичу, щоб висловити повну солідарність ЄС з сім'єю Протасевичів і моє глибоке співчуття як батькові", - написав президент Євроради.

Деталі

Мішель також повторив заклик ЄС до влади Білорусі негайно звільнити Романа, його дівчину Софію Сапегу, а також всіх політичних в'язнів.

Контекст

Близько 15-ї години дня 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовської міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Йдеться про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади мали обговорювати на саміті ЄС в Брюсселі, який розпочався 24 травня.

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