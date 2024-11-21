Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен оказала медицинскую помощь пассажиру во время полета
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии, которая имеет медицинское образование, помогла пассажиру во время рейса из Цюриха в Брюссель. Инцидент произошел во время ее возвращения с саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, дипломированный врач, применила свои навыки во время полета в среду после того, как произошла чрезвычайная ситуация с пассажиром во время ее возвращения в Брюссель с саммита G20 в Рио-де-Жанейро, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Председатель Еврокомиссии вмешалась, чтобы оказать медицинскую помощь пассажиру, которому «нужна была медицинская помощь» после того, как сотрудники авиакомпании вызвали помощь на рейсе из Цюриха в Брюссель, подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.
«Как это бывает в таких случаях, персонал авиакомпании на борту спросил, есть ли у кого-то из пассажиров медицинские знания, - сказала Подеста. - Поэтому президент оказала помощь пассажиру, который в этом нуждался, пока мы не приземлились, а потом за дело взялся медицинский персонал».
Дополнение
До своей политической карьеры фон дер Ляйен работала медицинским работником, сначала помощником врача, а затем окончила Ганноверскую медицинскую школу и стала врачом медицины.