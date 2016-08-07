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Президент Еврокомиссии отказался идти на уступки Турции в безвизовом вопросе

Президент Еврокомиссии отказался идти на уступки Турции в безвизовом вопросе

Киев • УНН

 • 11813 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Для получения безвизового режима Турции все же придется изменить свое антитеррористическое законодательство. Об этом сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает УНН со ссылкой на DW.

"Турция обязалась выполнить в целом 72 условия, и только когда это произойдет, мы сможем отменить визовый режим для турецких граждан", - подчеркнул Ж.Юнкер. Он подчеркнул, что основные права, в частности свобода прессы, не могут быть отменены одной только ссылкой на антитеррористическое законодательство.

В то же время на вопрос, считает ли Ж.Юнкер ошибкой соглашение с Турцией по урегулированию кризиса беженцев, он ответил: "Мы должны сотрудничать с нашими соседями не потому, что это или то правительство нам особенно нравятся, а потому, что мы обязаны помочь людям, которые будут страдать, если мы не придем к согласию". По словам Ж.Юнкера, нельзя было и дальше наблюдать, как десятки тысяч мигрантов погибают в Эгейском море.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на введении ЕС безвизового режима для турецких граждан в ближайшие месяцы как части договоренностей по урегулированию кризиса беженцев.

В последнюю неделю между Турцией и Австрией продолжается дипломатическая напряженность из-за предложения канцлера Австрии прервать переговоры о членстве Турции в ЕС и безвизовом режиме. ЕС раскритиковал массовые аресты в Турции после провального переворота 15 июля.

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