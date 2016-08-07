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Президент Єврокомісії відмовився йти на поступки Туреччині у питанні безвізу

Президент Єврокомісії відмовився йти на поступки Туреччині у питанні безвізу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Задля отримання безвізового режиму Туреччині все ж доведеться змінити своє антитерористичне законодавство. Про це сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає УНН із посиланням на DW.

"Туреччина зобов'язалася виконати загалом 72 умови, і тільки коли це відбудеться, ми зможемо скасувати візовий режим для турецьких громадян", - наголосив Ж.Юнкер. Він наголосив, що основні права, зокрема свобода преси, не можуть бути скасовані самим лише посиланням на антитерористичне законодавство.

Водночас на запитання, чи вважає Ж.Юнкер помилкою угоду з Туреччиною щодо врегулювання кризи біженців, він відповів: "Ми повинні співпрацювати з нашими сусідами не тому, що цей чи той уряд нам особливо подобаються, а тому, що ми маємо обов'язок допомогти людям, які страждатимуть, якщо ми не дійдемо згоди". За словами Ж.Юнкера, не можна було й далі спостерігати, як десятки тисяч мігрантів гинуть в Егейському морі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на запровадженні ЄС безвізового режиму для турецьких громадян у найближчі міяці як частини домовленостей щодо врегулювання кризи біженців.

Останнього тижня між Туреччиною та Австрією триває дипломатична напруженість через пропозицію канцлера Австрії перервати переговори про членство Туреччини в ЄС та безвізовий режим. ЄС розкритикував масові арешти в Туреччині після провального перевороту 15 липня.

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