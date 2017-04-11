Президент почтил память жертв нацистских концлагерей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко по случаю Международного дня освобождения узников нацистских лагерей почтил память миллионов жертв нацизма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Сегодня мы склоняемся перед светлой памятью миллионов жертв нацизма, невинно казненных в концентрационных лагерях, чтим тех, кто, выдержав невероятные страдания, сумел выжить.
Ужасным преступлением против человечества стало уничтожение гитлеровцами порабощенных народов - массовые расстрелы на оккупированных территориях, насильственное вывоз в Рейх и планомерное убийство взрослых и детей на многочисленных фабриках смерти. Среди них были и сотни тысяч наших земляков, замученных пытками и непосильным каторжным трудом ", - говорится в обращении.
Также Президент отметил, что святая обязанность нынешнего и будущего поколений перед жертвами нацизма беречь мир и никогда больше не допустить подобных катастроф и возрождения тоталитаризма.
"Низко кланяюсь мужественным людям, которые силой духа и верой в торжество справедливости победили саму смерть", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в Житомире почтили жертв нацистских концлагерей .