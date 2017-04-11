Президент почтил память жертв нацистских концлагерей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62785 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107502 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165092 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121174 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119433 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105267 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107297 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103756 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156780 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Президент почтил память жертв нацистских концлагерей

Президент почтил память жертв нацистских концлагерей

Киев  •  УНН

 • 10109 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко по случаю Международного дня освобождения узников нацистских лагерей почтил память миллионов жертв нацизма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня мы склоняемся перед светлой памятью миллионов жертв нацизма, невинно казненных в концентрационных лагерях, чтим тех, кто, выдержав невероятные страдания, сумел выжить.

Ужасным преступлением против человечества стало уничтожение гитлеровцами порабощенных народов - массовые расстрелы на оккупированных территориях, насильственное вывоз в Рейх и планомерное убийство взрослых и детей на многочисленных фабриках смерти. Среди них были и сотни тысяч наших земляков, замученных пытками и непосильным каторжным трудом ", - говорится в обращении.

Также Президент отметил, что святая обязанность нынешнего и будущего поколений перед жертвами нацизма беречь мир и никогда больше не допустить подобных катастроф и возрождения тоталитаризма.

"Низко кланяюсь мужественным людям, которые силой духа и верой в торжество справедливости победили саму смерть", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в Житомире почтили жертв нацистских концлагерей .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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