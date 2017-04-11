Президент вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

“Сьогодні ми схиляємося перед світлою пам’яттю мільйонів жертв нацизму, безневинно страчених у концентраційних таборах, вшановуємо тих, хто, витримавши неймовірні страждання, зумів вижити.

Жахливим злочином проти людства стало винищення гітлерівцями поневолених народів – масові розстріли на окупованих територіях, насильницьке вивезення до Рейху та планомірне вбивство дорослих і дітей на численних фабриках смерті. Серед них були й сотні тисяч наших земляків, закатованих тортурами і непосильною каторжною працею”, — йдеться у зверненні.

Також Президент зазначив, що святий обов’язок нинішнього та майбутнього поколінь перед жертвами нацизму берегти мир і ніколи більше не допустити подібних катастроф та відродження тоталітаризму.

"Низько вклоняюся мужнім людям, які силою духу й вірою у торжество справедливості перемогли саму смерть", - наголосив він.

Як передавав УНН, у Житомирі вшанували жертв нацистських концтаборів.