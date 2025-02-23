Президент Владимир Зеленский вручил украинским воинам государственные награды

Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим государственные награды. Также ордена "Золотая Звезда" президент Зеленский передал семьям военных, удостоенным звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщил на своей официальной странице президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинцы прошли большой путь. И в этом году мы с вами должны сделать абсолютно все возможное и невозможное, чтобы достичь настоящего мира", - отметил Зеленский.

Глава государства вручил и сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям павших.

Каждому украинскому воину, всем родным наших воинов, всем, кто поддерживает Украину, - спасибо за то, что Украина живет - подчеркнул Зеленский

Напомним,

Президент Украины заявил, что Европа должна быть участником будущих переговоров, поскольку после Украины она может стать следующей целью России. Зеленский также подчеркнул важную роль США и Турции в обеспечении безопасности.

Зеленский призвал мир поддержать Украину накануне третьей годовщины полномасштабной войны