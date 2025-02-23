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05:23 • 16133 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123011 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182901 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147299 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138805 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117347 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107993 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142115 перегляди

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Президент Володимир Зеленський вручив українським воїнам державні нагороди

Президент Володимир Зеленський вручив українським воїнам державні нагороди

Київ • УНН

 • 45063 перегляди

Президент України вручив державні нагороди та ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям і родинам загиблих героїв. Військові та сім'ї полеглих також отримали сертифікати на квартири.

Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. Також ордени "Золота Зірка" президент Зеленський передав родинам військових, удостоєним звання Героя України посмертно.

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці президент України Володимир Зеленський.

Українці пройшли великий шлях. І цього року ми з вами маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру

– зазначив Зеленський.
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Глава держави вручив і сертифікати на квартири.Героям України та сім’ям полеглих.

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Кожному українському воїну, усім рідним наших воїнів, усім, хто підтримує Україну, – дякую за те, що Україна живе

- підкреслив Зеленський
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Нагадаємо

Президент України заявив, що Європа має бути учасником майбутніх переговорів, оскільки після України вона може стати наступною ціллю росії. Зеленський також підкреслив важливу роль США та Туреччини у гарантуванні безпеки.

Зеленський закликав світ підтримати Україну напередодні третіх роковин повномасштабної війни22.02.25, 20:46 • 40992 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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