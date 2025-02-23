Президент Володимир Зеленський вручив українським воїнам державні нагороди

Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. Також ордени "Золота Зірка" президент Зеленський передав родинам військових, удостоєним звання Героя України посмертно.

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці президент України Володимир Зеленський.

Українці пройшли великий шлях. І цього року ми з вами маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру