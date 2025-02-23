Президент Володимир Зеленський вручив українським воїнам державні нагороди
Київ • УНН
Президент України вручив державні нагороди та ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям і родинам загиблих героїв. Військові та сім'ї полеглих також отримали сертифікати на квартири.
Володимир Зеленський вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. Також ордени "Золота Зірка" президент Зеленський передав родинам військових, удостоєним звання Героя України посмертно.
Про це повідомив на своїй офіційній сторінці президент України Володимир Зеленський.
Українці пройшли великий шлях. І цього року ми з вами маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру
Глава держави вручив і сертифікати на квартири.Героям України та сім’ям полеглих.
Кожному українському воїну, усім рідним наших воїнів, усім, хто підтримує Україну, – дякую за те, що Україна живе
Нагадаємо
Президент України заявив, що Європа має бути учасником майбутніх переговорів, оскільки після України вона може стати наступною ціллю росії. Зеленський також підкреслив важливу роль США та Туреччини у гарантуванні безпеки.
Зеленський закликав світ підтримати Україну напередодні третіх роковин повномасштабної війни22.02.25, 20:46 • 40992 перегляди