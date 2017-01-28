Президент примет участие в траурных мероприятиях во время перезахоронения праха писателя А.Олеся
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко завтра примет участие в траурных мероприятиях по случаю перезахоронения праха украинского писателя Александра Олеся и его жены. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-службы Главы государства Андрей Жигулин.
"Завтра состоятся мероприятия по перезахоронению Александра Олеся. Однако сначала у Президента (запланировано - ред.) возложение цветов к памятнику Героев Крут. А потом он поедет во Владимирский собор, где будет молебен", - А. Жигулин.
Напомним, 27 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены.
Также напомним, на перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн.
Как сообщал УНН, перезахоронение праха А.Олеся состоится в воскресенье на Лукьяновском кладбище.