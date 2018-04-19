Президент Армении подписал соглашение про всеобъемлющее партнерство с ЕС

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон О ратификации Соглашения про всеобъемлющее и расширенное партнерство между Арменией и ЕС, а также Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами этой организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NEWS.am.