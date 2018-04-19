Президент Вірменії підписав угоду про всеосяжне партнерство з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян підписав закон Про ратифікацію Угоди про всеосяжне і розширене партнерство між Вірменією та ЄС, а також Європейським співтовариством з атомної енергії та країнами-членами цієї організації. Про це повідомляє УНН з посиланням на NEWS.am.
Національні збори Вірменії одноголосно ратифікували цю угоду 11 квітня.
Як повідомляв УНН, у центрі вірменської столиці Єревана поновилися зіткнення опозиціонерів і поліції.
Нагадаємо, напередодні поліція у Вірменії затримала майже 90 мітингувальників.