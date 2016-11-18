Президент исключил С.Пашинского из состава наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины прекратил полномочия члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпрома" Сергея Пашинского, передает УНН со ссылкой на указ Главы государства от 17 ноября 2016 № 510/2016.
"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 17 марта 2014 №309 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" С.Пашинского ", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.