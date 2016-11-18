Президент виключив С.Пашинського зі складу наглядової ради “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України припинив повноваження члена наглядової ради держкоцерну “Укроборонпрому” Сергія Пашинського, передає УНН з посиланням на указ Глави держави від 17 листопада 2016 року № 510/2016.
“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року №309 “Про членів Наглядової ради Державного концерну „Укроборонпром“ припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну „Укроборонпром“ С.Пашинського”, — йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.