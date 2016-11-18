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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Президент виключив С.Пашинського зі складу наглядової ради “Укроборонпрому”

Президент виключив С.Пашинського зі складу наглядової ради “Укроборонпрому”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України припинив повноваження члена наглядової ради держкоцерну “Укроборонпрому” Сергія Пашинського, передає УНН з посиланням на указ Глави держави від 17 листопада 2016 року № 510/2016.

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року №309 “Про членів Наглядової ради Державного концерну „Укроборонпром“ припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну „Укроборонпром“ С.Пашинського”, — йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Українські Національні Новини

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