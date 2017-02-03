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Президент отметил государственными наградами 94 военнослужащих, из них 34 посмертно

Киев • УНН

 • 7178 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 94 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, из них 34 посмертно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент отметил государственными наградами 94 военнослужащих, из них 34 посмертно

"Президент Петр Порошенко подписал Указ № 23/2017" О награждении государственными наградами ", которым за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга награжден 94 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Из них 34 военных награждены посмертно ", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что посмертно за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях сопряженных с риском для жизни орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден  командир разведывательного взвода 24 отдельного штурмового батальона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, младший лейтенант  Юрий Гуртяк  .

Среди награжденных орденом "За мужество" III степени оператор противотанкового отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, старший матрос Александр Бойко (посмертно).

Кроме того, за безупречное исполнение воинского и служебного долга, проявленную при этом доблесть и честь орденом "За мужество" II степени награжден снайпер отделения мотострелкового взвода механизированной роты батальонно-тактической группы 93 отдельной гвардейской механизированной бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, старший солдат Олег Посохов.

Также в пресс-службе сообщили, что медалью "Защитнику Отечества" награжден старший стрелок парашютно-десантного отделения парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины, младший сержант Артем Билецкий.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые отличились в ходе боевых действий в районе Авдеевки  .

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