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Президент відзначив державними нагородами 94 військовослужбовців, з них 34 посмертно

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами 94 військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України, з них 34 посмертно, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент відзначив державними нагородами 94 військовослужбовців, з них 34 посмертно

“Президент Петро Порошенко підписав Указ № 23/2017 „Про відзначення державними нагородами“, яким за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено 94 військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України. З них 34 військових нагороджено посмертно”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов’язку в умовах пов’язаних з ризиком для життя орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено командира розвідувального взводу 24 окремого штурмового батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України, молодшого лейтенанта Юрія Гуртяка.

Серед нагороджених орденом “За мужність” ІІІ ступеня оператор протитанкового відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти 501 окремого батальйону морської піхоти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, старший матрос Олександр Бойко (посмертно).

Крім того, за бездоганне виконання військового та службового обов’язку, виявлену при цьому доблесть і честь орденом “За мужність” II ступеня нагороджений снайпер відділення механізованого взводу механізованої роти батальйонно-тактичної групи 93 окремої гвардійської механізованої бригади оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України, старший солдат Олег Посохов.

Також в прес-службі повідомили, що медаллю “Захиснику Вітчизни” нагороджений старший стрілець парашутно-десантного відділення парашутно-десантного взводу парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, молодший сержант Артем Білецький.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами військовослужбовців Збройних Сил України, які відзначилися у ході бойових дій в районі Авдіївки.

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