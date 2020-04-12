Президент ответил на петицию о возвращении Супрун в Минздрав

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении Ульяны Супрун на должность руководительницы Минздрава отметив, что есть новый глава Минздрава Максим Степанов, который определил своим приоритетом продолжение медреформы и борьбу с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.