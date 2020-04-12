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Президент відповів на петицію щодо повернення Супрун у МОЗ

Президент відповів на петицію щодо повернення Супрун у МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повернення Уляни Супрун на посаду очільниці МОЗ зазначивши, що є новий очільник МОЗ Максим Степанов, який визначив своїм пріоритетом продовження медреформи та боротьбу з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.

"Повернути Уляну супрун на посаду міністра охорони здоров’я України", - йдеться у тексті петиції.

Так, петиція набрала 27 413 голосів з 25 000 необхідних. Відтак, Президент відповів на петицію 10 квітня 2020 року.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час. У зв’язку із пандемією ВРУ від 30 березня 2020 року № 550 Міністром охорони здоров’я України призначено Максима Володимировича Степанова", - написав Зеленський.

Також він додав, що стосовно продовження медичної реформи з 1 квітня 2020 року в країні відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168 "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

"У свою чергу міністр охорони здоров’я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНН, колишній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун має намір повернутися в МОЗ.

Українські Національні Новини

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