Президент відповів на петицію щодо повернення Супрун у МОЗ

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повернення Уляни Супрун на посаду очільниці МОЗ зазначивши, що є новий очільник МОЗ Максим Степанов, який визначив своїм пріоритетом продовження медреформи та боротьбу з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.