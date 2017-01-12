Президент: в бюджете на 2017 год заложено 30 млрд грн на строительство дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В государственном бюджете Украины на 2017 год заложено 30 млрд гривен на строительство дорог. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году на дорожное строительство в Украине было предусмотрено 12 млрд грн, а в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн. Никогда за все предыдущие годы даже на 12 млрд не получалось, а в этом году 30 млрд. И это мой приоритет. Дорожное строительство - это локомотив экономики", - сообщил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Одесская область входит в четверку областей с высокой стоимостью строительства дорог.