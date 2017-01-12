Президент: в бюджеті на 2017 рік закладено 30 млрд грн на будівництво доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В державному бюджеті України на 2017 рік закладено 30 мільярдів гривень на будівництво доріг. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
"В 2016 року на дорожнє будівництво в Україні було передбачено 12 млрд грн. А в 2017 році передбачено 30 млрд грн. Ніколи за всі попередні роки навіть і на 12 млрд не виходило, а цього року 30 млрд. І це є мій пріоритет. Дорожнє будівництво – це локомотив економіки", - повідомив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Одеська область входить в четвірку областей з найвищою вартістю будівництва доріг.