Президент уверен, что с МВФ удастся найти взаимопонимание по законопроекту об Антикоррупционном суде

"Я остаюсь оптимистом в сотрудничестве с МВФ... Очень надеюсь на то, что он будет принят в первом чтении и даст возможность обменяться аргументами. Но ни в коем случае я не вижу возможным, чтобы кто-то, в том числе, из-за границ нашего государства, писал вместо украинского парламента, правительства или Президента... По содержанию - я уверен в том, что мы очень быстро найдем взаимопонимание . Уверен в этом", - сказал он.

В то же время П.Порошенко отметил, что не приобщен к переговорному процессу с МВФ, но имеет достаточно регулярные встречи с руководством МВФ.

Также он отметил, что у парламента есть возможность принять любые изменения в законопроект об Антикоррупционном суде ко второму чтению, это исключительно компетенция и полномочия парламента.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что голосование за Антикоррупционный суд "желаемое" уже завтра.