Президент упевнений, що з МВФ вдасться знайти порозуміння щодо законопроекту про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що з Міжнародним валютним фондом вдасться досягнути порозуміння щодо законопроекту про Антикорупційний суд. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на тему “Виклики-2018”, передає кореспондент УНН.
“Я залишаюся оптимістом у співпраці з МВФ... Дуже сподіваюся на те, що він буде прийнятий у першому читанні і дасть можливість обмінятися аргументами. Але ні в якому разі я не бачу за можливе, щоби хтось, в тому числі, з-за меж нашої держави, писав замість українського парламенту, уряду або Президента... По змісту - я впевнений в тому, що ми дуже швидко знайдемо порозуміння. Упевнений у цьому”, — сказав він.
У той же час, П.Порошенко зазначив, що не долучений до переговорного процесу з МВФ, але має досить регулярні зустрічі з керівництвом МВФ.
Також він зазначив, що у парламенту є можливість прийняти будь-які зміни до законопроекту про Антикорупційний суд до другого читання, це винятково компетенція і повноваження парламенту.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що голосування за Антикорупційний суд "бажане" вже завтра.