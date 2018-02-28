Президент упевнений, що з МВФ вдасться знайти порозуміння щодо законопроекту про Антикорупційний суд

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що з Міжнародним валютним фондом вдасться досягнути порозуміння щодо законопроекту про Антикорупційний суд. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на тему “Виклики-2018”, передає кореспондент УНН.