Президент Украины впервые посетит Японию - СМИ

Сообщается, что Зеленский во время визита должен принять участие в церемонии объявления императором страны Нарухито, которая состоится в октябре, а так же встретится с премьер-министром Синдзо Абэ для обмена мнениями о решениях конфликта в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Белый Дом.