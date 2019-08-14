Президент України вперше відвідає Японію - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеренскій збирається відвідати Японію з офіційним візитом. Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє японське агентство Jiji, передає УНН.
Повідомляється, що Зеленський під час візиту повинен взяти участь в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто, яка відбудеться в жовтні, а також зустрінеться з прем'єр-міністром Сіндзо Абе для обміну думками про вирішення конфлікту в Україні.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський зможе дуже скоро відвідати Білий Дім.