Зеленский посетит Белый дом очень скоро - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Белый Дом. Об этом Трамп сказал в пятницу, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, передаёт корреспондент УНН.
“Он (Зеленский — ред.) будет приглашен в Белый дом, и я знаю, что он хочет приехать, и я думаю, что он приедет. Я думаю, он очень разумный парень, он хочет сохранить мир в Украине, и я думаю он приедет очень скоро”, — сказал Трамп, добавив, что он уверен в том, что Зеленский сможет “договориться с Путиным”.
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Как сообщал УНН, ранее дипломат заявил, что рассматривается возможность встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке и Варшаве.