Зеленський відвідає Білий дім дуже скоро - Трамп

"Він (Зеленський - ред.) буде запрошений в Білий дім, і я знаю, що він хоче приїхати, і я думаю, що він приїде. Я думаю, він дуже розумний хлопець, він хоче зберегти мир в Україні, і я думаю він приїде дуже скоро", - сказав Трамп, додавши, що він упевнений в тому, що Зеленський зможе "домовитися з Путіним".

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Як повідомляв УНН, раніше дипломат заявив, що розглядається можливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку та Варшаві.