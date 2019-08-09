Зеленский и Трамп иметь две возможности для общения - дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Рассматривается возможность встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке и Варшаве. Об этом заявил в пятницу временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Мы знаем о двух случаях, когда оба президента будут присутствовать одновременно. Оба президента хотят пообщаться, и они увидят друг друга в обоих этих возможностях - в Польше и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще другие возможности общения, но они еще не установлены", - сказал Тейлор.
Временный поверенный в делах США в Украине подтвердил, что готовится официальный визит Зеленского в Соединенные Штаты, но конкретные даты еще не установлены.
Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк назвал главную тему встречи Зеленского с Трампом.