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Данилюк назвав головну тему зустрічі Зеленського з Трампом

Данилюк назвав головну тему зустрічі Зеленського з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Основним питанням порядку денного під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США та його спілкування з президентом Дональдом Трампом буде сфера оборони. Про це у ефірі Радіо НВ заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

“Питання безпеки — це десь 80% взагалі нашої порядку денного між Сполученими Штатами та Україною. Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів”, — заявив Данилюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дата візиту Зеленського до США ще не погоджена

З його слів, сума військової допомоги США Україні щороку збільшується.

Як повідомляв УНН, 27 червня Сенат Конгресу США схвалив проект американського військового бюджету на 2020 фінансовий рік, який передбачає виділення Україні військову допомогу на 300 млн доларів, в тому числі і на так звані летальні озброєння.

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