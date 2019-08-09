Зеленський і Трамп матимуть дві нагоди для спілкування - дипломат

"Ми знаємо про дві нагоди, коли обидва президенти будуть присутні одночасно. Обидва президенти мають бажання поспілкуватися, і вони побачать один одного за обох цих нагод - у Польщі та в Нью-Йорку. Ми сподіваємося, що у президентів будуть ще інші можливості спілкування, але вони ще не встановлені", - сказав Тейлор.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні підтвердив, що готується офіційний візит Зеленського до Сполучених Штатів, але конкретних дат ще не встановлено.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк назвав головну тему зустрічі Зеленського з Трампом.