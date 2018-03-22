Президент Украины провел встречу с Министром иностранных дел Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял Министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
“Президент Украины выразил благодарность за неизменную поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию относительно непризнания выборов президента России на территории украинского Крыма”, — указано в сообщении.
Также отмечается, что: “Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала бы всю оккупированную территорию, включая украинский-российский участок границы. Стороны поддержали важность выполнения безопасности условий Минских договоренностей и большое значение продолжения работы в нормандском формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Также внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции, продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе официального Парижа.
Также Петр Порошенко возобновил приглашение Президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил работников Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины по предотвращению массовых терактов и разоблачения российской спецоперации.