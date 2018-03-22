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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9522 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14845 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Президент Украины провел встречу с Министром иностранных дел Франции

Президент Украины провел встречу с Министром иностранных дел Франции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял Министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

“Президент Украины выразил благодарность за неизменную поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию относительно непризнания выборов президента России на территории украинского Крыма”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “Президент Порошенко и министр Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала бы всю оккупированную территорию, включая украинский-российский участок границы. Стороны поддержали важность выполнения безопасности условий Минских договоренностей и большое значение продолжения работы в нормандском формате. Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Также внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции, продолжению курса реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе официального Парижа.

Также Петр Порошенко возобновил приглашение Президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил работников Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины по предотвращению массовых терактов и разоблачения российской спецоперации.

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