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Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Франції

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра у справах Європи та закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

“Президент України висловив вдячність за незміну підтримку Францією територіальної цілісності та суверенітету України, а також чітку позицію щодо невизнання виборів президента Росії на території українського Криму”, — вказано у повідомленні.

Також зазначається, що: “Президент Порошенко та Міністр Ле Дріан обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН, яка б охоплювала всю окуповану територію, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Сторони підтримали важливість виконання безпекових умов Мінських домовленостей та вагоме значення продовження роботи в Нормандському форматі. Співрозмовники також підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України”.

Також увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва, реалізації проектів у сфері військово-технічного та економічного співробітництва за фінансової підтримки Франції, продовженню курсу реформ в Україні за підтримки з боку ЄС, в тому числі офіційного Парижу.

Також Петро Порошенко поновив запрошення Президенту Французької Республіки відвідати Україну найближчим часом.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував працівникам Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України за запобігання масовим терактам і викриття російської спецоперації.

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