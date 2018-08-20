Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом России, которые произошли накануне в Германии.
Глава украинского государства призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.
Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел "нормандского формата" по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.
Был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня и договорились продолжить контакты на высшем уровне.
Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились 18 августа.
Как сообщал УНН, Путина в Германии встретили митингом с требованием освободить Сенцова.