Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
Федеральний канцлер проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині.
Глава української держави закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.
Петро Порошенко і Ангела Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.
Було обговорено низку питань двостороннього порядку денного та домовлено продовжити контакти на найвищому рівні.
Нагадаємо, переговори президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель завершилися 18 серпня.
Як повідомляв УНН, Путіна у Німеччині зустріли мітингом із вимогою звільнити Сенцова.