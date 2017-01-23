П.Порошенко в Таллинне встретился с украинской общиной

"Украинская греко-католическая церковь Матери Божьей Троеручицы в Таллинне. Здесь Президент встретился с украинской общиной Эстонии", - написал С.Цеголко, добавив фото.

Напомним, 23 января Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.

Украинская греко-католическая церковь Матери Божьей Троеручицы в Таллинне. Здесь Президент встретился с украинской общиной Эстонии pic.twitter.com/irdwafZJka