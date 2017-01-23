П.Порошенко у Таллінні зустрівся з українською громадою

“Українська греко-католицька церква Матері Божої Триручиці у Таллінні. Тут Президент зустрівся з українською громадою Естонії”, — написав С.Цеголко, додавши фото.

Нагадаємо, 23 січня Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.

Українська греко-католицька церква Матері Божої Триручиці у Таллінні. Тут Президент зустрівся з українською громадою Естонії pic.twitter.com/irdwafZJka