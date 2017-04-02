Президент Турции назвал себя "хранителем мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления назвал себя "хранителем мира", передает УНН со ссылкой на Reuters.
С таким заявлением турецкий президент выступил в поисках поддержки курдов, живущих преимущественно на юго-востоке страны, на грядущем референдуме о наделении президента новыми полномочиями.
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"Мы - хранители мира, мы - хранители свобод", - заявил Р. Эрдоган.
Также турецкий лидер обрушился на Демократическую партию народов (ГПН), которая защищает интересы курдов и пользуется у них популярностью. Эта партия выступает против конституционной реформы. По мнению Р. Эрдогана, она поддерживает Рабочую партию Курдистана, которая признана террористической в Турции. В ГПН подобные обвинения опровергают.
"Мы готовы к диалогу, готовы идти рука об руку с каждым, кому есть что сказать", - сказал Р. Эрдоган.