Президент Туреччини назвав себе "хранителем миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході виступу назвав себе “хранителем світу”, передає УНН з посиланням на Reuters.
З такою заявою турецький президент виступив, шукаючи підтримки курдів, які живуть переважно на південному сході країни, на прийдешньому референдумі про наділення президента новими повноваженнями.
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“Ми — хранителі світу, ми — хранителі свобод,” — заявив Р.Ердоган.
Також турецький лідер обрушився на Демократичну партію народів (ДПН), яка захищає інтереси курдів і користується у них популярністю. Ця партія виступає проти конституційної реформи. На думку Р.Ердогана, вона підтримує Робочу партію Курдистану, яка визнана терористичною в Туреччині. У ДПН подібні звинувачення спростовують.
“Ми готові до діалогу, готові йти рука об руку з кожним, кому є що сказати,” — сказав Р.Ердоган.