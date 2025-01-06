Президент: Цифровизация снижает коррупцию и делает Украину лидером в Европе

Цифровизация играет значительную роль для государственного управления и борьбы с коррупцией. Украина уже сделала значительные шаги в этой сфере благодаря работе Министерства цифровой трансформации и запуску приложения "Дія", которое обеспечивает доступ к государственным услугам онлайн. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью с американским подкастером Лексом Фридманом, передает УНН.

Детали

Цифровизация - это очень важно. Мы начали работу над цифровизацией всех процессов. У нас есть специальное Министерство цифровой трансформации. Еще у нас есть "Дія" - это приложение с государственными услугами. Поэтому я считаю, что это самое важное, потому что опять же, это не только удобно, но также это нивелирует все возможности для будущей коррупции, ведь нет никаких личных контактов с представителями органов власти или других структур - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина является лидером цифровых трансформаций в Европе, и это признают международные партнеры. Он сообщил, что после окончания войны страна планирует поделиться своими достижениями. Кроме того, это может быть источником поступлений средств для Украины.

Мы лучшие в Европе. Вся Европа это признает. Некоторые страны Африканского Союза попросили нас создать такие государственные услуги, и мы сделаем это сразу после войны - говорит Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский в интервью заявил о важности информирования Трампа о реальной ситуации с войной и намерениях путина. Он выразил надежду, что Трамп сможет завершить войну.

Нам важно, чтобы Трамп знал обо всем, что происходит от Украины - Зеленский