Президент: Цифровізація знижує корупцію та робить Україну лідером у Європі
Київ • УНН
Зеленський розповів про успіхи цифровізації держави та роль застосунку "Дія" у боротьбі з корупцією. Зеленський підкреслив лідерство України в цифрових трансформаціях та плани співпраці з країнами Африки.
Цифровізація відіграє значну роль для державного управління та боротьби з корупцією. Україна вже зробила значні кроки у цій сфері завдяки роботі Міністерства цифрової трансформації та запуску застосунку "Дія", який забезпечує доступ до державних послуг онлайн. Про це це Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю з американським подкастером Лексом Фрідманом, передає УНН.
Деталі
Цифровізація - це дуже важливо. Ми почали роботу над цифровізацією всіх процесів. У нас є спеціальне Міністерство цифрової трансформації. Ще у нас є "Дія" - це додаток з державними послугами. Тож я вважаю, що це найважливіше, бо знову ж таки, це не тільки зручно, але також це нівелює всі можливості для майбутньої корупції, адже немає жодних особистих контактів з представниками органів влади чи інших структур
Президент також наголосив, що Україна є лідером цифрових трансформацій у Європі, і це визнають міжнародні партнери. Він повідомив, що після закінчення війни країна планує поділитися своїми досягненнями. Крім того, це може бути джерелом надходжень коштів для України.
Ми найкращі в Європі. Вся Європа це визнає. Деякі країни Африканського Союзу попросили нас створити такі державні послуги, і ми зробимо це одразу після війни
Нагадаємо
Президент Зеленський в інтерв'ю заявив про важливість інформування Трампа щодо реальної ситуації з війною та намірів путіна. Він висловив надію, що Трамп зможе завершити війну.
Нам важливо, щоб Трамп знав про усе, що відбувається від України - Зеленський05.01.25, 22:47 • 23615 переглядiв