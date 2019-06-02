Президент США призывает Британию не выплачивать Брюссель отступные за Brexit

“Если бы я был ими (британскими властями), то я бы не выплачивал 50 млрд. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма”, — сказал президент США.

Трамп подтвердил, что предлагал британской премьер-министрессе Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель. “В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединенному Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства. Но они (британцы) решили этого не делать. Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом”, — заметил глава американской администрации.

Трамп предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если власти сообщества откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Президент США посоветовал послать в Брюссель для ведения переговоров с властями ЕС известного евроскептика, лидера Партии Brexit Найджела Фаража, которого он назвал “очень толковым человеком”.

Как информировал УНН, Великобритания должна полноценно подготовиться к выходу из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид написал в своей статье.