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Президент США призывает Британию не выплачивать Брюссель отступные за Brexit

Президент США призывает Британию не выплачивать Брюссель отступные за Brexit

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка 50 млрд долларов) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. С такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете The Times в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство, информирует УНН.

“Если бы я был ими (британскими властями), то я бы не выплачивал 50 млрд. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма”, — сказал президент США.

Трамп подтвердил, что предлагал британской премьер-министрессе Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель. “В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединенному Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства. Но они (британцы) решили этого не делать. Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом”, — заметил глава американской администрации.

Трамп предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если власти сообщества откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Президент США посоветовал послать в Брюссель для ведения переговоров с властями ЕС известного евроскептика, лидера Партии Brexit Найджела Фаража, которого он назвал “очень толковым человеком”.

Как информировал УНН, Великобритания должна полноценно подготовиться к выходу из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид написал в своей статье.

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