Глава МВС Великої Британії: Лондон повинен готуватися до Brexit без угоди

“Нам необхідно повністю підготуватися до відсутності угоди. І не тому, що я цього хочу. Ми повинні прийняти реальність нашій ситуації. Наполеглива вимога ЄС, щоб переговори проходили в цейтноті, означає, що 31 жовтня ми зіткнемося саме з цим (нестачею часу), якщо у нас не буде угоди ”, - зазначив він, вказавши, що варіант “жорсткого” Brexit не буде безболісним для країни.

За його словами, видима готовність Лондона вийти з ЄС без угоди повинна також посилити його позиції на переговорах з Брюсселем. “Ми повинні вийти 31 жовтня. І якщо ми не зможемо укласти угоду, ми повинні, на превеликий жаль, піти без неї, зробивши все можливе, щоб звести до мінімуму негативні наслідки”, — додав Джавід.

Як зазначав УНН, президент США вважає Бориса Джонсона найкращим кандидатом на посаду британського прем’єра.