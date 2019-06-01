Президент США вважає Бориса Джонсона найкращим кандидатом на посаду британського прем'єра

“Я знаю різних учасників (лідерської гонки серед консерваторів). Однак я вважаю, що Борис виконав би дуже хорошу роботу. Думаю, він був би чудовий, — сказав американський президент. — Він мені подобається. Він мені завжди подобався. Я не знаю, чи оберуть його, але я думаю, що він дуже хороший хлопець, дуже талановита людина. він був дуже позитивно налаштований по відношенню до мене і нашої країни”.

Трамп також стверджував, що може значно вплинути на боротьбу за крісло британського прем’єра, в якій беруть участь 12 кандидатів. За його словами, деякі з претендентів на пост лідера торі зверталися до нього за допомогою. “Я не хочу говорити, хто це був, але... мене просили про підтримку. Я міг би допомогти кожному, якби я його підтримав”, — додав він.

Як інформував УНН, Болтон заявив, що США хочуть, щоб Велика Британія вийшла з Євросоюзу.