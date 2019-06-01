Президент США считает Бориса Джонсона лучшим кандидатом на должность британского премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в опубликованном в пятницу интервью газете The Sun, передает УНН.
“Я знаю разных участников (лидерской гонки среди консерваторов). Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен, — сказал американский президент. — Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране”.
Трамп также утверждал, что может значительно повлиять на борьбу за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 кандидатов. По его словам, некоторые из претендентов на пост лидера тори обращались к нему за помощью. “Я не хочу говорить, кто это был, но... меня просили о поддержке. Я мог бы помочь любому, если бы я его поддержал”, — добавил он.
Как информировал УНН, Болтон заявил, что США хотят, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза.