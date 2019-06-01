Президент США считает Бориса Джонсона лучшим кандидатом на должность британского премьера

“Я знаю разных участников (лидерской гонки среди консерваторов). Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен, — сказал американский президент. — Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране”.

Трамп также утверждал, что может значительно повлиять на борьбу за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 кандидатов. По его словам, некоторые из претендентов на пост лидера тори обращались к нему за помощью. “Я не хочу говорить, кто это был, но... меня просили о поддержке. Я мог бы помочь любому, если бы я его поддержал”, — добавил он.

Как информировал УНН, Болтон заявил, что США хотят, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза.