Глава МВД Великобритании: Лондон должен готовиться к Brexit без соглашения

“Нам необходимо полностью подготовиться к отсутствию соглашения. И не потому, что я этого хочу. Мы должны принять реальность нашей ситуации. Настойчивое требование ЕС, чтобы переговоры проходили в цейтноте, означает, что 31 октября мы столкнемся именно с этим (нехваткой времени), если у нас не будет сделки”, — отметил он, указав, что вариант “жесткого” Brexit не будет безболезненным для страны.

По его словам, видимая готовность Лондона выйти из ЕС без сделки должна также усилить его позиции на переговорах с Брюсселем. “Мы должны выйти 31 октября. И если мы не сможем заключить сделку, мы должны, к великому сожалению, уйти без нее, сделав все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия”, — добавил Джавид.

Как отмечал УНН, президент США считает Бориса Джонсона лучшим кандидатом на должность британского премьера.