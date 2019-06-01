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Глава МВД Великобритании: Лондон должен готовиться к Brexit без соглашения

Глава МВД Великобритании: Лондон должен готовиться к Brexit без соглашения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Великобритания должна полноценно подготовиться к выходу из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид написал в своей статье, которую опубликовала газета Daily Mail, передает УНН.

“Нам необходимо полностью подготовиться к отсутствию соглашения. И не потому, что я этого хочу. Мы должны принять реальность нашей ситуации. Настойчивое требование ЕС, чтобы переговоры проходили в цейтноте, означает, что 31 октября мы столкнемся именно с этим (нехваткой времени), если у нас не будет сделки”, — отметил он, указав, что вариант “жесткого” Brexit не будет безболезненным для страны.

По его словам, видимая готовность Лондона выйти из ЕС без сделки должна также усилить его позиции на переговорах с Брюсселем. “Мы должны выйти 31 октября. И если мы не сможем заключить сделку, мы должны, к великому сожалению, уйти без нее, сделав все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия”, — добавил Джавид.

Как отмечал УНН, президент США считает Бориса Джонсона лучшим кандидатом на должность британского премьера.

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