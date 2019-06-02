Президент США закликає Британію не виплачувати Брюсселю відступні за Brexit

“Якби я був ними (британською владою), то я б не виплачував 50 млрд. Так вчинив би я. Я не заплатив би, це величезна сума”, — сказав президент США.

Трамп підтвердив, що пропонував британській прем’єр-міністерці Терезі Мей подати в суд на ЄС, щоб мати більше важелів впливу на Брюссель. “У відповідь на ті помилки, які зробив ЄС і які коштували Сполученому Королівству великих грошей і завдали йому великої шкоди, я б виніс це питання на розгляд, чи то у вигляді судового спору або клопотання. Але вони (британці) вирішили цього не робити. Великій Британії буде дуже непросто досягти гарної угоди, коли вони вступають в переговори таким чином”, — зауважив глава американської адміністрації.

Трамп запропонував Лондону слідувати по шляху виходу з ЄС без угоди, якщо влада спільноти відмовиться надати британській стороні те, до чого вона прагне. Президент США порадив послати в Брюссель для ведення переговорів з владою ЄС відомого євроскептика, лідера Партії Brexit Найджела Фаража, якого він назвав “дуже розумною людиною”.

Як інформував УНН, Велика Британія повинна повноцінно підготуватися до виходу з Євросоюзу без угоди про умови Brexit. Про це глава МВС Сполученого Королівства Саджид Джавід написав у своїй статті.