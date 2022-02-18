Президент США Байден сегодня выступит с речью о ситуации вокруг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент США Джо Байден сегодня поздно ночью выступит с речью о ситуации вокруг украинско-российской ситуации, согласно сообщению Белого дома, информирует УНН.
Детали
Выступление запланировано на 16:00 по восточному времени в пятницу (в 23:00 по Киеву - ред.).
Ожидается, что он предоставит "обновленную информацию об усилиях по сдерживанию и дипломатии, что продолжаются, а также о наращивании Россией военных контингентов на границе с Украиной", говорится в сообщении.
В 14:30 (21:30 по киевскому времени) у Байдена запланирован телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами", темой которого также станут "дипломатические усилия и усилия по сдерживанию".
Добавим
Три дня назад, во вторник Байде нвыступал с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.