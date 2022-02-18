Президент США Байден сьогодні виступить із промовою про ситуацію навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент США Джо Байден сьогодні пізно вночі виступить з промовою про ситуацію навколо українсько-російської ситуації, згідно з повідомленням Білого дому, інформує УНН.
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Виступ заплановано на 16:00 за східним часом у п'ятницю (о 23:00 за Києвом - ред.).
Очікується, що він надасть "оновлену інформацію про зусилля зі стримування та дипломатії, що продовжуються, а також про нарощування Росією військових контингентів на кордоні з Україною", йдеться в повідомленні.
О 14:30 (21:30 за київським часом) у Байдена запланована телефонна розмова "з трансатлантичними лідерами", темою якої також стануть "дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування".
Додамо
Три дні тому, у вівторок Байден виступав із промовою, присвяченою ситуації навколо України.