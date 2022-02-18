Президент США Байден сьогодні виступить із промовою про ситуацію навколо України

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 35329 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 66845 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 78921 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 81333 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 109220 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159782 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173870 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213901 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200976 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187716 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 100160 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 30497 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 58369 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 104352 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 145533 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 145533 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 104352 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 255912 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 378573 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 633883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86100 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124721 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150410 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171435 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183779 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Президент США Байден сьогодні виступить із промовою про ситуацію навколо України

Президент США Байден сьогодні виступить із промовою про ситуацію навколо України

Київ • УНН

 • 16770 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент США Джо Байден сьогодні пізно вночі виступить з промовою про ситуацію навколо українсько-російської ситуації, згідно з повідомленням Білого дому, інформує УНН.

Деталі

Виступ заплановано на 16:00 за східним часом у п'ятницю (о 23:00 за Києвом - ред.).

Очікується, що він надасть "оновлену інформацію про зусилля зі стримування та дипломатії, що продовжуються, а також про нарощування Росією військових контингентів на кордоні з Україною", йдеться в повідомленні.

О 14:30 (21:30 за київським часом) у Байдена запланована телефонна розмова "з трансатлантичними лідерами", темою якої також стануть "дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування".

Додамо

Три дні тому, у вівторок Байден виступав із промовою, присвяченою ситуації навколо України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84