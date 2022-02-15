Білий дім: Байден не оголошуватиме про "нову політику" під час сьогоднішнього виступу щодо Росії та України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що майбутній виступ президента Байдена "надасть оновлену інформацію про події, пов'язані з Україною, а не оголосить про нову політику", інформує УНН.
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"Коментарі надаватимуть оновлену інформацію про події, пов'язані з Україною, а не оголошувати про нову політику. Він (Байден - ред.) розповість про ситуацію на місцях, кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це може вплинути на нас", - написала Псакі у Твіттер.
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Раніше Білий дім заявив, що Байден "виступить із короткими коментарями" щодо ситуації між Україною та Росією.
"Він повторить, що Сполучені Штати залишаються відкритими для дипломатії на високому рівні у тісній співпраці з нашими союзниками, спираючись на численні дипломатичні можливості, які ми, наші союзники та партнери пропонували Росії останніми місяцями. Сполучені Штати продовжують вірити у дипломатію і деескалація – найкращий шлях уперед, але вони готові до будь-якого сценарію", – заявили у Білому домі.