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Байден сьогодні о 22:30 виступить із заявою щодо України

Байден сьогодні о 22:30 виступить із заявою щодо України

Київ • УНН

 • 35047 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент США Джо Байден сьогодні виступить зі зверненням, зокрема, щодо ситуації навколо України. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Цитата

"За повідомленням Білого дому, президент Байден представить оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом (22:30 за київським часом — ред.)", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Британський таблоїд The Sun з посиланням на дані американської розвідки повідомляв, що Росія має намір вторгнутися в Україну завтра, 16 лютого, о першій годині ночі за британським часом і о третій годині ночі за київським, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 000 військовослужбовців.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи інформацію The Sun про час вторгнення Росії в Україну, зазначив, що потрібно розрізняти таблоїди і поважні ЗМІ.

Контекст

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів. При цьому зазначалося, що російські військові все ще продовжують навчання на декількох напрямках.

Але аналітики Conflict Intelligence Team стверджують, що колони військової техніки Збройних сил РФ продовжують рухатися до кордону з Україною.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ.

Українські Національні Новини

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